Марина Ковтун работает в полпредстве Президента в СЗФО

24 Ноября 2017 года, 10:07

РОССИЯ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун сегодня работает в полпредстве Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Она примет участие в заседании, посвящённом реализации межрегионального историко-культурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России».

Обеспечение требований законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в регионах округа станет темой совещания под руководством полпреда Николая Цуканова и министра транспорта РФ Максима Соколова.

Также губернатор Марина Ковтун примет участие в расширенном заседании Наблюдательного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад». Участники заседания обсудят основные направления совместной работы регионов и партнерства, вопросы реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года», перспективы сопряжения стратегических документов инфраструктурных компаний и региональных схем территориального планирования.