Чиновники Мурманской области придумали, как решить проблему с электрообогревом

24 Ноября 2017 года, 11:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области направило в областную думу предложения по изменениям законодательства в части оплаты отопления гражданами, которые перешли на электрообогрев в домах с центральным отоплением. Обращения представителям и депутатам от Мурманской области в Совете Федерации и Госдуме подготовлены рабочей группой. Предложения направлены также премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В частности, предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ, в соответствии с которыми переход на индивидуальный источник отопления будет считаться видом переустройства жилого помещения. Кроме того, предлагается внести изменения в некоторые постановления правительства России, а именно исключить радиаторы из состава общего имущества многоквартирного дома, а также предусмотреть особый порядок расчета платы за отопление жилых помещений, которые используют индивидуальный источник отопления, в части учёта расхода тепловой энергии, затрачиваемой на содержание общего имущества.

Ранее «Би-порт» сообщал, что жители Мурманской области, которые отказались от центрального отопления, направили обращение в адрес президента России Владимира Путина. А 2 декабря в Кандалакше состоится очередной митинг, который уже согласовали местные власти.