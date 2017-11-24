В мурмашинскую колонию прислали журналы с «сюрпризом»

24 Ноября 2017 года, 12:14

МУРМАШИ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В исправительной колонии №18 пресекли попытку доставки на территорию учреждения средств мобильной связи. Внимание сотрудников привлёк журнал сканвордов, который пришёл на имя одного из осуждённых от жителя Североморска. Внутри почтового отправления были обнаружены и изъяты 2 сим-карты, спрятанные в переплете страниц.

По данному факту проводится проверка.

Всего за 10 месяцев 2017 года в ходе досмотровых мероприятий была предотвращена доставка 233 единиц средств мобильной связи и комплектующих к ним на территории исправительных колоний региона. В отношении 13 граждан судами вынесено решение о привлечении к административной ответственности по ст.19.12 КоАП РФ.