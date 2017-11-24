Абонентская база «Т2 РТК Холдинга» превысила 40 млн клиентов

24 Ноября 2017 года, 12:48

РОССИЯ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – По итогам третьего квартала 2017 года абонентская база «Т2 РТК Холдинга», работающего под брендом Tele2, составила 40,3 млн клиентов. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Сергей Эмдин.

В Москве компания приблизилась к достижению ранее озвученной цели получить 10% рынка по количеству абонентов, рассказал Эмдин. Он отметил, что у компании здесь «аномально много» абонентов, которые пользуются только услугой передачи данных: M2M (межмашинные коммуникации) или владельцы планшетов.

«Из-за этого конкуренты не могут оценить количество наших абонентов традиционным методом через интерконнект (платежи между операторами, когда абонент одного оператора звонит клиенту другого), — рассказал гендиректор. — Но эти клиенты дают фактически 100-процентную рентабельность, поскольку нет платежей за интерконнект».

«Т2 РТК Холдинг» отказался от использования кредитной линии на 16 млрд рублей, открытой ВТБ на условиях проектного финансирования, сказал Эмдин. В конце марта компания полностью закрыла ее. Вместо этого «Т2 РТК Холдинг» стал привлекать стандартные кредиты в ВТБ и банке «Россия», которые являются акционерами компании.

В 2017 году «Т2 РТК Холдинг» начал получать положительный денежный поток, а в 2018 году рассчитывает стать безубыточным.

В конце 2016 года компания приняла новую пятилетнюю стратегию. Эмдин отметил, что «Т2 РТК Холдинг» больше не будет жестким голосовым дискаунтером, но будет по-прежнему обеспечивать клиентов самыми выгодными предложениями.

«Мы не хотим предлагать клиентам только телеком-услуги — это должна быть целая экосистема различных предложений, партнерских сервисов, которые находятся на стыке с телекомом, поскольку клиентам это удобно. Мы запустили новую коммуникационную платформу, вывели тарифную линейку. Это позволило создать интерес к компании, продуктам, подстегнуло рост абонентской базы, переходы по MNP. Внутри нашей базы также происходила миграция со старых на новые тарифные планы. За этот год структура базы очень сильно поменялась, и это является главным достижением 2017 года», – заявил генеральный директор.

По оценке компании AC&M, по итогам второго квартала 2017 года (последние данные) в России насчитывалось 254,3 млн активных сим-карт. Из них 31% обслуживал МТС, 30% — «МегаФон», 23% — «ВымпелКом», 16% — «Т2 РТК Холдинг», еще 1% — все остальные сотовые операторы.

Фото: Олег Яковлев / РБК