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Главная » НОВОСТИ » Мать избитого в Апатитах ребёнка уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей
 
 
 
 
24 Ноября 2017 года, 13:10

Мать избитого в Апатитах ребёнка уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей


АПАТИТЫ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – После очередного случая с избиением малолетнего ребёнка в Апатитах, прокуратура провела проверку. Сотрудники ведомства оценили действия органов системы профилактики по надлежащему исполнению должностных обязанностей в отношении семьи малолетнего потерпевшего.

Как выяснилось, мать ребёнка ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В частности, ребёнку не был обеспечен надлежащий уход, а в квартире были антисанитарные условия.

«Данное обстоятельство являлось безусловным основанием для постановки семьи ребенка органами профилактики на учет и проведением с семьей индивидуальной профилактической работы», - сообщили в прокуратуре Мурманской области, отметив, что местным отделом полиции сделано этого не было.

Нарушения выявлены также в деятельности Областного специализированного дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Сотрудники учреждения не интересовались, почему ребёнок долгое время отсутствовал в группе и нету ли в семье ребёнка социально опасных условий в части воспитания.

«Нарушения, связанные с ненадлежащим осуществлением контроля за выполнением планов индивидуального сопровождения ребенка при социальном патронате, выявлены в деятельности отдела по опеке и попечительству управления образования Апатитов», - отметили в прокуратуре.

По результатам проверки руководителям упомянутых ведомств и учреждений внесены представления об устранении нарушений.

Напомним, в начале этой недели стало известно о госпитализации в мурманскую областную клиническую больницу двухлетнего мальчика, которого избил отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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