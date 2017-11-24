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Главная » НОВОСТИ » На Мурманской ТЭЦ вскрыли капсулу 1977 года
 
 
 
 
24 Ноября 2017 года, 13:20

На Мурманской ТЭЦ вскрыли капсулу 1977 года


МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня на Мурманской ТЭЦ состоялась торжественная церемония вскрытия капсулы, заложенной коллективом предприятия в ноябре 1977 года в стене здания котлотурбинного цеха.

«В ноябре 1977 года наши коллеги-энергетики заложили капсулу с пожеланием и наказом для нас. Очень отрадно, что сегодня здесь присутствуют те люди, которые были свидетелями закладки этой капсулы. Мы примем эти наказы к действию и в День рождения ТЭЦ в марте 2018 года обязательно произведем закладку новой капсулы для потомков», – рассказал генеральный директор Станислав Назаров.

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«Наш коллектив успешно справляется с выполнением планов и высоких социалистических обязательств. Три квартала подряд мы выходим победителями в соревновании среди 12 коллективов предприятий Кольской энергетической системы, все это время удерживая переходящее красное знамя. Мурманская теплоэлектроцентраль пущена в эксплуатацию в 1934 году. В настоящее время она является основным поставщиком тепловой энергии 380-тысячному населению Мурманска. Сегодня на ТЭЦ работает 437 человек, обслуживая и ремонтируя 10 паровых котлов, шесть водогрейных котлов, три турбогенератора, свыше 30 км магистральных тепловых сетей с четырьмя насосными станциями. Мощности агрегатов ТЭЦ малы даже по нашему времени, но они жизненно важны для нашего города. Дорожите званием энергетиков Советского Заполярья, храните и умножайте лучшие традиции нашего коллектива», – говорится в послании.

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На момент закладки капсулы завершился ввод оборудования на Центральной ТЭЦ, предприятие перешло с угля на мазут, была введена в эксплуатацию Южная котельная, велось проектирование Восточной.

«Вскрытие капсулы переносит нас в прошлое, прочной нитью связывает с энергетиками, трудившимися в 70-е годы. Коллективы 1977 года и 2017 года объединяет общая важная задача, ради которой работают все поколения энергетиков — надежное теплоснабжение мурманчан», — отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

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Капсула будет храниться в музее истории предприятия.

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