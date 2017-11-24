Желающих пользоваться военным мостом в Шонгуе отправили в ФСБ

24 Ноября 2017 года, 13:36

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Администрация Кильдинстроя дала несколько рекомендаций гражданам, которые хотят попасть на левый берег реки Кола в Шонгуе. «Би-порт» ранее сообщал, что Северный флот, установивший через реку временный мост, не позволяет пользоваться им гражданским лицам.

Сегодня стало известно, что пускать через мост будут только тех граждан, которые прописаны на левом берегу. В настоящее время установлена регистрация на левом берегу по двум адресам: Южная, 4 и Пристанционная, 26.

Если регистрации на левом берегу не имеется, а попасть туда всё-таки надо, то администрация Кильдинстроя предлагает обращаться в УФСБ России по Мурманской области.