Авиакомпания «Россия» представила новую форму летного и наземного персонала

24 Ноября 2017 года, 14:12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») презентовала новое форменное обмундирование летного и наземного персонала. Своеобразный модный показ прошёл на фоне воздушного судна А319 «России». Работники наземных служб, стюардессы и бортпроводники авиакомпании вышли на подиум и продемонстрировали гостям новую униформу.

Ключевыми составляющими нового имиджа лётного и наземного персонала авиакомпании «Россия» стали современность, практичность и элегантность. Новая форма сшита из ткани, подобранной с учётом специфики и условий работы авиационного персонала.

Для формы основным цветом был выбран синий, символизирующий стабильность, надежность и спокойствие. Аксессуары исполнены в красном цвете. Дополнительно используется цвет металлик. Униформа бортпроводников включает в себя 18 предметов и аксессуаров, форма стюардесс состоит из 21 предмета. На всех деталях формы – пиджаках, подкладках, пуговицах – фирменный знак авиакомпании.

«Основное отличие это конечно качество формы и цвет. Мы наконец-то добились красного цвета, который так долго ждали. Также добавилось очень много элементов. Это красный ремешок на платье, собственно, само платье, что очень дополняет наш образ», - делится бортпроводница авиакомпании.

«Постоянно развиваясь для пассажиров, мы одновременно меняем себя. Новая форма наших сотрудников – это отражение современной, но и уже известной и полюбившейся миллионам наших пассажиров авиакомпании», - заявил генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия» Дмитрий Сапрыкин.

Справка: Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». «Россия» – вторая по величине авиакомпания РФ, один из самых любимых и популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик ФК «Зенит». Маршрутная сеть авиакомпании в зимнем сезоне 2017/2018 года состоит из почти 100 внутрироссийских и международных направлений. Воздушный флот «России» включает в себя 15 Вoeing 737-800, 31 лайнер семейства Airbus А320, 6 воздушных судов семейства Вoeing 777 и 9 Вoeing 747.