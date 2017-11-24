В Апатитах состоится конференция, посвященная столетию независимости Финляндии

24 Ноября 2017 года, 14:47

АПАТИТЫ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Центре гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН 25 ноября в 10:30 состоится конференция, посвященная столетию независимости Финляндии и 20-летию Мурманской областной общественной организации «Друзья Финляндии».

Хибинское общество российско-финляндской дружбы возникло в 1993 году. Вначале оно было общим для Апатитов и Кировска и получило символическое название «Соседи». Разделение на два самостоятельных отделения произошло при создании в 1997 году Мурманской областной организации «Друзья Финляндии», которое сначала состояло только из четырех отделений. Почти 10 лет областная организация работала на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки и лишь несколько лет назад переведена в Апатиты, где проводит свои мероприятия на базе Центра гуманитарных проблем Баренц Региона КНЦ РАН.

Создание общества «Соседи – Naapurit» стало возможным в основном благодаря побратимским связям между городами Кировск и Торнио – в 1969 году в Кировске было создано отделение общества «СССР – Финляндия». Областное общество сейчас активно поддерживает дружественные контакты между Апатитами и Кеминмаа, Кандалакшей и Кемиярви, Мурманском и Рованиеми, Кировском и Торнио.