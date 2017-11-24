Взрывные работы напугали жителей Мурманска

24 Ноября 2017 года, 15:26

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Жители Мурманска испугались громкого хлопка, который раздался несколько минут назад в городе. Сообщения о трясущихся окнах и вибрациях помещений поступают из всех округов областного центра. В ГУ МЧС по Мурманской области заявляют – повода для паники нет.

Как сообщили «Би-порту» в ведомстве, хлопок, который слышали мурманчане, стал причиной взрывных работ на 8-9 километра автодороги Кола-Мурмаши в рамках строительства объектов Мурманского транспортного узла. Сегодняшние погодные условия могли поспособствовать тому, что звук дошёл даже до Росты – ветер сегодня имеет юго-восточное направление.