В Финляндии начали продавать хлеб из кузнечиков

24 Ноября 2017 года, 17:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – На прилавках более 10 гипермаркетов Хельсинки с 24 ноября появится хлеб из кузнечиков, пишет «ФонтанкаFi», ссылаясь на Helsingin Sanomat.

«Пищевую революцию» затеяла компания Fazer. Она станет первым в мире производителем хлеба, в котором насекомые в качестве ингредиента используются намеренно. Речь идёт о домашних кузнечиках, выращенных специально для употребления в пищу.

Это будет первый в Финляндии продукт из насекомых, который будет продаваться в обычных продуктовых магазинах. Вслед за ним появятся и другие новинки: к Рождеству финские компании Kultasuklaa и Entis запустят в продажу кузнечиков в шоколаде. А Entocube предложит покупателям гранулы из насекомых. Их производство уже началось на заводе Foodwest в Сейняйоки.

В готовом хлебе мука из кузнечиков, используемая для теста, занимает всего 3%. В одном изделии, получается, около 70 кузнечиков. Хлеб из кузнечиков в первое время будет продаваться в 11 сетевых супермаркетах Хельсинки – Prisma и K-Supermarket. Позже производитель планирует расширить дистрибуцию до 47 магазинов по всей стране.

В сентябре 2017 года министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии одобрило использование насекомых в качестве ингредиента для производства пищевых продуктов. Агентство безопасности продовольствия Evira выпустило руководство для сотрудников надзорного ведомства, фермеров, выращивающих насекомых, и производителей пищевой продукции из них.

Насекомых называют пищей будущего, поскольку они считаются экологически чистым источником белка. Их выращивание оказывает меньшее влияние на глобальное потепление, чем производство мяса. Опрос, проведённый менее года назад, показал, что каждый второй финн готов покупать продукты из насекомых, если они будут продаваться в продовольственных магазинах.