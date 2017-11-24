В России создали навигационный комплекс для боевых вертолетов

24 Ноября 2017 года, 16:17

РОССИЯ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В России создан вертолетный навигационный комплекс нового поколения. Он разработан в Ульяновске в рамках программы импортозамещения. Как сообщили «Известиям» в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения, блок формирования навигационной информации БФНИ-1 успешно испытан и готов к серийному производству.

Отечественный прибор существенно улучшит осведомленность экипажа об условиях полета. БФНИ-1 определяет текущие координаты вертолета с помощью встроенного приемника сигналов спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС/GALILEO. Пилоты могут видеть на одном экране всю необходимую аэронавигационную информацию, в том числе топографическую карту и данные о неровностях рельефа. БФНИ-1 выдает видеоизображение с более высоким разрешением, чем импортный генератор карт.

Программное обеспечение боевого навигатора выполнено в виде трех независимых функциональных компонентов от разных разработчиков. Сбой или отказ одного из них не влияет на работоспособность комплекса в целом.

Работа над прибором началась в октябре 2015 года в рамках программы импортозамещения изделий производства стран НАТО. За это время разработан сам прибор, конструкторская и эксплуатационная документация, программное обеспечение. Испытания завершатся до конца месяца, а затем его примут на снабжение и начнут устанавливать на боевые вертолеты семейства Ми-8 вместо зарубежного аналога.

Благодаря новому прибору удалось повысить безопасность полетов за счет более оперативного оповещения экипажа об опасных сближениях с землей и препятствиями. Стоимость БФНИ-1 заметно ниже, чем у импортного аналога. За разработку вертолетного прибора Ульяновское КБП удостоено национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев