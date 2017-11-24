Россияне покупают более дорогие новогодние елки

24 Ноября 2017 года, 18:28

РОССИЯ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – С середины ноября торговые сети начали продавать искусственные ели и игрушки, с каждой неделей спрос на них растет, пишут «Известия». По данным «Платформы ОФД», только за последнюю неделю количество покупок выросло на 20%, а тематический ассортимент магазинов увеличился на 40%.

Средние параметры самой популярной у покупателей модели искусственной елки: классический дизайн, раскидистые ветки, высота 140–160 см и цена 2,4 тысячи рублей. В прошлом году россияне тратили на искусственную ель в среднем 2,2 тысячи рублей или покупали живые деревья за 400–600 рублей. Об этом свидетельствовали данные опроса ВЦИОМа. То есть в этом году россияне в среднем готовы увеличить расходы на елку на 9%.

По данным оператора данных кассовой техники, в российских магазинах на данный момент продается порядка 10 тысяч подобных товаров.

«В этом году мы отмечаем ранний и активный спрос на новогодние товары. Покупатели предпочитают заранее купить всё необходимое для украшения дома к Новому году, чтобы избежать предпраздничного ажиотажа в декабре», — рассказали в пресс-службе гипермаркета OBI.