В Никеле должника принудительно выселили из квартиры

24 Ноября 2017 года, 17:48

НИКЕЛЬ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Никеле местного жителя выселяли из квартиры за долги с участием правоохранительных органов. Исполнительный лист находился в производстве судебных приставов Печенгского района.

Должник должен был покинуть квартиру в течение пяти дней, однако этого сделано не было. Тогда его оштрафовали и назначили новые сроки выселения, которые мужчина также проигнорировал.

«К должнику были применены меры для принудительного выселения с участием взыскателя, однако должник опять самовольно вселился в занимаемую ранее квартиру», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

После этого судебный пристав привлек сотрудников Росгвардии и должник был принудительно выселен из квартиры. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости