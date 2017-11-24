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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Ковдорчанка Олеся Жилевич отмечена специальной номинацией на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»
 
 
 
 
24 Ноября 2017 года, 17:05

Ковдорчанка Олеся Жилевич отмечена специальной номинацией на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»


КАЗАНЬ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Казани подвели итоги XV Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».

Более 300 лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений – победителей муниципальных и региональных этапов конкурса – представили экспертному жюри свои проекты в сфере образования, спорта, культуры, сохранения исторической памяти и в других направлениях.

От Мурманской области в конкурсе принимали участие Ольга Подольская, член Совета молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК», и Олеся Жилевич, член Совета по реализации государственной молодежной политики при главе Ковдорского района. По итогам конкурса Жилевич была отмечена специальной номинацией «Большие дела малого города».

«Когда эксперты выделяют тебя среди таких людей – это особенно ценно. Я безумно рада, что оказалась в Казани на конкурсе, потому что познакомилась с удивительными людьми и стала частью такого масштабного события! Жюри сказали мне много важных и ценных слов во время и после конкурсных испытаний, дали несколько советов, мы обменялись контактами. И самое главное – меня заметили и запомнили, а Ковдору пожелали успехов и процветания!», – поделилась впечатлениями Олеся Жилевич.

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