Взрывов было два - жильцы дома

24 Ноября 2017 года, 19:08

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев сообщил, что предварительная причина пожара – взрыв бытового газа.

«По предварительной информации произошел взрыв бытового газа на пятом этаже по адресу Зеленая, 78. Данные предварительные, так как пожарные пока не закончили свою работу. Сейчас сформирован штаб по ликвидации последствий. В школе организован пункт временного размещения для эвакуированных жильцов. Как только пожарные разрешат экспертам зайти в подъезд, можно будет обследовать подъезд, выяснить сколько квартир повреждено. Также узнаем расселяем мы только один подъезд, или в расселении нуждаются и жители соседних подъездов. Последовательность расселения – сейчас в пункте временного расселения (в школе), а потом жильцам пострадавших квартир будет предоставлено жилье маневренного фонда», – сообщил «Би-порту» Андрей Сысоев.

По уточнённой информации, при взрыве пострадал один человек. С ожогами он госпитализирован в медучреждение. «Ещё одной мурманчанке была оказана помощь в эвакуации, так как в силу возраста она ме могла самостоятельно покинуть квартиру», – сообщила «Би-порту» руководитель пресс-службы Мурманской полиции Марина Шихова.

Вместе с тем жильцы дома сообщили агентству о двух хлопках, произошедших с интервалом примерно час. «В начале произошел первый хлопок, спустя примерно час произошел следующий хлопок, после чего начался пожар. От взрыва открылись дверцы шкафа, попадали картины. Первым делом взял документы, оделся и вышел на улицу», – сообщил «Би-порту» жилец дома.

Следком начал проверку по факту пожара в жилом доме.