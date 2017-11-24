Более 120 человек работали на месте взрыва газа в Мурманске

24 Ноября 2017 года, 20:30

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – При тушении пожара, возникшего в результате взрыва газа на улице Зелёной, 78 в Мурманске, и ликвидации его последствий были задействованы 125 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС - 71 человек и 17 единиц техники.

Как ранее сообщал «Би-порт», сообщение о возгорании поступило в 17:00, уже через пожар был ликвидирован. В настоящее время известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр места происшествия, выясняются причины произошедшего.

Жильцов эвакуированного подъезда на ночь разместят в здании школы №37. Затем, если потребуется, им будет предоставлено жильё в маневренном фонде.