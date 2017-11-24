Военные объяснили порядок использования временного моста в Шонгуе

24 Ноября 2017 года, 22:40

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Шонгуе состоялось рабочее совещание с участием представителей Северного флота, правительства Мурманской области, руководства Кольского района и муниципалитета. Стороны обсудили вопросы эксплуатации механизированного автодорожного моста, установленного военными через реку Кола. Главный вопрос – кто и в каких случаях может пользоваться данным мостом.

Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота, в ходе совещания были разобраны спорные ситуации, возникающие от непонимания порядка пользования временным мостом, возведённым в первую очередь с целью обеспечения подразделений и частей Северного флота, расположенных на левом берегу Колы. В настоящее время организована охрана моста и установлен пропускной режим, который не препятствует свободному передвижению пешеходов из числа местных жителей. Проезд автомобильного транспорта через мост осуществляется в экстренных случаях и в интересах, связанных с обеспечением задач, возложенных на военное ведомство.

Транспорт экстренных служб – скорой помощи, МЧС, полиции – через мост пропускается беспрепятственно. Другой транспорт будет допускаться через мост по предложениям от местного муниципалитета в случае необходимости.

Ранее стало известно, что проход по мосту разрешают только тем гражданам, у которых имеется прописка на левом берегу реки Кола в Шонгуе.