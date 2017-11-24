Изрядно выпившие дамы закидали помидорами Елену Ваенгу на концерте в Орле

25 Ноября 2017 года, 11:40

ОРЕЛ/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В Орле концерт звезды российского шансона Елены Ваенги закончился на полчаса раньше заявленного времени. Певица была вынуждена покинуть цену раньше из-за того, что её попросту начали закидывать помидорами.

Две сильно выпивших дамы решили покидаться «помидорками», а затем еще примерно 200 человек подхватили их инициативу. После инцидента певица обратилась к своим поклонникам с сообщением: «Кинули помидоркой а ты «оботрисся» и пой дальше…. и не это убило, а то что активизировались человек 200, которые «обкатили» покруче пьяненьких теток…. ответ один, видимо и не любовь была».

Напомним, уроженка Североморска Елена Ваенга в этом году в Мурманске потеряла свой кошелек, который так и не нашли.