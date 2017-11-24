Мурманский хлеб проверили на качество и безопасность

25 Ноября 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – Роскачество провело масштабное веерное исследование самой популярной разновидности белого хлеба – нарезных батонов. Хлеб проверили по 48 показателям качества и безопасности. В исследование попали и мурманские хлебозаводы АО «Виктория» и «Хлебопек».

Батон АО «Виктория» попал в категорию качественных товаров, которые «соответствуют всем обязательным требованиям к свойствам продукции, установленных техническим регламентом Таможенного союза, а также информации, заявленной на маркировке». Среди его достоинств отметили отсутствие консервантов, хороший мякиш, достаточное количество жира и хорошие органолептические показатели. К недостаткам отнесли превышение требований по содержанию микроорганизмов, а также сорт муки, который был ниже заявленного на маркировке.

Батон «Хлебопека», напротив, оказался «товаром с нарушениями» – в нем выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Это единственный «представитель» СЗФО, попавший в данную категорию. Достоинствами нарезного батона также назвали отсутствие консервантов, хороший мякиш и хорошие органолептические показатели. Среди недостатков – использование более низкого сорта муки, чем заявлено на маркировке, и малое количество жира.

В декабре 2015 года прокуроры Ленинского округа выявили ряд нарушений на заводе «Хлебопек»: неправильное хранение муки на складах, ненадлежащее содержание производственных помещений, нарушение маркировки продукции. Виновное должностное лицо выплатило штраф 10 тысяч рублей. Нарушения законодательства были устранены.