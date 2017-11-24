В Москве наградили «Семью года» из Мурманской области

МОСКВА/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В Москве состоялась торжественная церемония награждения семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2017. В номинации «Многодетная семья» победила семья Халитовых из Мурманской области.
Участие в конкурсе Мурманская область приняла впервые. Конкурс проводится с целью пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
По итогам проведения конкурса издана Почетная книга «Семья года, Россия – 2017», в которой отражены истории семей, их традиции и семейные ценности.