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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Повреждённый взрывом газа дом в Мурманске обследуют специалисты
 
 
 
 
25 Ноября 2017 года, 11:10

Повреждённый взрывом газа дом в Мурманске обследуют специалисты


МУРМАНСК/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжаются работы на месте пожара, возникшего на улице Зелёной, 78 в результате взрыва газа. В настоящий момент специалисты ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» производят осмотр дома. Они установят причиненный ущерб и определят объём и вид работ, необходимых для устранения повреждений дома.

Кроме того, на месте происшествия продолжает свою работу оперативный штаб Главного управления МЧС России по Мурманской области. Для оказания помощи жителям пострадавшего от взрыва подъезда направлены спасатели поисково-спасательного отряда Мурманска. 

Как ранее сообщал «Би-порт», вечером 24 ноября в дома №78 на улице Зелёной произошёл взрыв газа, в результате которого произошёл пожар сразу в двух квартирах, а часть плиты дома была выбита ударной волной. С пожара были госпитализированы два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. При тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 125 человек и 36 единиц техники.

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