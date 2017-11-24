По факту взрыва газа в Мурманске возбуждено уголовное дело

25 Ноября 2017 года, 11:25

МУРМАНСК/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Зелёной. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Как ранее сообщал «Би-порт», 24 ноября 2017 года, в вечернее время в жилом пятиэтажном доме по улице Зеленой в городе Мурманске, произошел взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже, от которого пострадал проживавший в ней мужчина, 1978 года рождения.

«В настоящее время он находится в реанимации», - уточнили в СУ СКР.

Взрывом также была повреждена стена дома. На данный момент следователями и следователями-криминалистами следственного управления завершен осмотр места происшествия, изъята документация, связанная с эксплуатацией газового оборудования.