Мурманских полицейских наградят за спасение пострадавшего при взрыве газа

25 Ноября 2017 года, 13:05

МУРМАНСК/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске двух полицейских представят к государственной награде за оказание помощи пострадавшему при взрыве газа на улице Зелёной. Трагедия произошла накануне вечером. В результате взрыва загорелись сразу две квартиры, повреждения получили стены дома, один из пострадавших сейчас находится в реанимации.

Первыми к месту происшествия прибыли находившиеся на маршруте патрулирования подполковник полиции Валерий Синицын и старший сержант полиции Антон Аверин, сообщили в УМВД по Мурманской области.

«Полицейский-водитель ОБ ППС Антон Аверин начал эвакуировать людей из подъезда, в котором произошел взрыв. В это время инспектор ОБ ППС Валерий Синицын побежал на пятый этаж к месту возгорания», - сообщили в ведомстве.

Дверь в квартиру, где произошёл взрыв, была выбита ударной волной. В ней находился мужчина, который был дезориентирован и не понимал, что происходит. Выбраться пострадавшему из помещения, где начинался пожар, помог полицейский. Мужчину передали прибывшим врачам «скорой помощи».

«В результате взрыва бытового газа мужчина и жильцы других квартир были своевременно эвакуированы из подъезда, в связи с чем удалось избежать жертв и паники среди населения», - сообщили в полиции.

Приказом начальника УМВД по Мурманской области Игоря Баталова Валерий Синицын и Антон Аверин за проявленную смелость будут представлены к государственной награде.