Мурманская область примет 410 мигрантов в 2018 году

25 Ноября 2017 года, 15:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – Правительство Российской Федерации утвердило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России на 2018 год. Лицам без гражданства и иностранцам будет выдано 90360 разрешений на временное проживание в России. Это на 19,8 тысяч разрешений меньше, чем в 2017 году.Для Мурманской области квота на следующий год установлена в количества 410 разрешений.

Размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.