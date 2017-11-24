БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Баренцево море

25 Ноября 2017 года, 16:34

РОССИЯ/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» сегодня вошёл в Баренцево море. В течение нескольких дней экипаж корабля выполнит задачи боевой подготовки и вернётся в Североморск. Торжественная церемония встречи корабля состоится в начале следующей недели.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.