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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Полицейскому, чья квартира пострадала при взрыве газа в Мурманске, выделят служебное жильё
 
 
 
 
25 Ноября 2017 года, 13:55

Полицейскому, чья квартира пострадала при взрыве газа в Мурманске, выделят служебное жильё


МУРМАНСК/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В подъезде дома, где накануне вечером произошёл взрыв газа с последующим возгоранием, проживал сотрудник полиции со своей семьёй. В момент происшествия помощник оперативного дежурного отдела полиции №1 по Мурманску Александр Кудряшов находился на службе. Его супруга и двое маленьких детей успели выбежать на улицу. Сейчас они фактически остались без места жительства, поскольку квартира была серьёзно повреждена.

Сегодня начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов дал указание выделить семье полицейского трехкомнатную служебную квартиру. Кроме того было поручено решить вопрос с выплатой семье материальной помощи для приобретения имущества и предметов первой необходимости. А по инициативе коллег Александра начался добровольный сбор денежных средств. 

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