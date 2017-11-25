Полицейскому, чья квартира пострадала при взрыве газа в Мурманске, выделят служебное жильё

25 Ноября 2017 года, 13:55

МУРМАНСК/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В подъезде дома, где накануне вечером произошёл взрыв газа с последующим возгоранием, проживал сотрудник полиции со своей семьёй. В момент происшествия помощник оперативного дежурного отдела полиции №1 по Мурманску Александр Кудряшов находился на службе. Его супруга и двое маленьких детей успели выбежать на улицу. Сейчас они фактически остались без места жительства, поскольку квартира была серьёзно повреждена.

Сегодня начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов дал указание выделить семье полицейского трехкомнатную служебную квартиру. Кроме того было поручено решить вопрос с выплатой семье материальной помощи для приобретения имущества и предметов первой необходимости. А по инициативе коллег Александра начался добровольный сбор денежных средств.