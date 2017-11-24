Жительнице Оленегорска грозит срок за квартирную кражу

25 Ноября 2017 года, 17:36

ОЛЕНЕГОРСК/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске возбуждено уголовное дело вотношении женщины, обвиняемой в краже. С заявлением о преступлении в полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её квартиры был похищен мобильный телефон стоимостью семь тысяч рублей.

Полицейские опросили женщину и выяснили, что в гостях у нее находилась знакомая, с которой они распивали спиртные напитки. После ее ухода потерпевшая и обнаружила пропажу своего имущества. Подозреваемая в преступлении была задержана и доставлена в отдел полиции. Неработающая северянка 1976 года рождения, ранее судимая кражу и ограбление, призналась в содеянном.

«Она рассказала полицейским о том, что воспользовавшись невнимательностью хозяйки и ее состоянием, похитила телефон путем свободного доступа, а затем покинула квартиру знакомой», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Продать, как планировала, злоумышленница похищенное не успела. Телефон изъяли полицейские при осмотре ее квартиры.