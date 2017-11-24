Общественные организации инвалидов дополнительно получат 60 млн рублей

РОССИЯ/ 25 ноября/ БИ-ПОРТ – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым общероссийским общественным организациям инвалидов выделяются дополнительные 60 миллионов рублей в качестве государственной поддержки.
«Дополнительные средства в размере 60 млн рублей распределены между общероссийскими общественными организациями инвалидов. Общий объём выделенных в 2017 году средств составляет 1,5 млрд рублей», — говорится в документе.
Субсидии предоставляются Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу глухих, Всероссийскому обществу слепых, Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».