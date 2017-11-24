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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Алексей Кудрин предложил, как уровнять уровень жизни в регионах
 
 
 
 
26 Ноября 2017 года, 09:28

Алексей Кудрин предложил, как уровнять уровень жизни в регионах


РОССИЯ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ - Глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин предложил, как уменьшить разницу в уровне жизни в российских регионах. В частности, он предлагает провести эксперимент, в рамках которого регионам предлагается предоставлять разный объём прав, пишут РИА Новости. По его словам в ближайшие 20 лет можно было бы провести подобный эксперимент. 

«Пусть это будет где-то в образовании, где-то — в транспорте, где-то — в градостроительных условиях, в каких-то жилищных», — сказал он. Кудрин предложил начать с «более-менее» успешных регионов.

Общественный деятель добавил, что валовый продукт различается по российским субъектам в семь раз. Также, по словам Кудрина, в России наблюдается самая большая в мире разница между регионами в ожидаемой продолжительности жизни.

 

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