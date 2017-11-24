Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России

26 Ноября 2017 года, 11:31

РОССИЯ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – Владимир Соловьёв большинством голосов избран председателем Союза журналистов России. Решение было принято на XII съезде СЖР.

Возглавлявший союз с 1992 года Всеволод Богданов сложил полномочия и не стал выдвигать свою кандидатуру. На данный пост также претендовали журналисты Андрей Трофимов и Роман Серебряный , но они сняли свои кандидатуры.

Владимир Соловьев с 1992 по 1997 год работал собкором РГТРК «Останкино» в Югославии, был на фронтах, заведовал отделением телерадиокомпании на Балканах. Многократно ездил в командировки в Чечню, был на первой и второй чеченских войнах. До этого занимал должность секретаря СЖР.