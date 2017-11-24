Губа Андреева получит дополнительное финансирование

26 Ноября 2017 года, 12:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – В целях подготовки выгрузки шести отработавших тепловыделяющих сборок из здания-хранилища бассейнового типа в Губе Андреева Ассамблея стран-доноров одобрила выделение дополнительного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Росатома.

«Ассамблея стран-доноров согласилась выделить средства на работы, необходимые для приведения здания-хранилища бассейна, в котором находятся дефектные сборки, в радиационно-безопасное состояние. Будет установлена дополнительная защита от радиационного излучения, тем самым снижена радиационное нагрузка, что позволит с минимальными дозовыми нагрузками приступить к монтажу оборудования для выгрузки отработавшего ядерного топлива» - отметил генеральный директор АО «ФЦЯРБ» Андрей Голиней.

Как ранее сообщал «Би-порт», на дне бассейна здания были обнаружены сборки, для подъёма которых требуется разработка специального оборудования. Длина каждой сборки составляет около трех метров, вес до 20 кг. Все они создают опасную радиационную обстановку в верхней части бассейна и технологическом зале. Необходимо провести целый комплекс работ для подготовки к выгрузке отработавшего ядерного топлива. Предложения по проведению данных работ на этой емкости были представлены на Ассамблее доноров в Лондоне. Страны-доноры одобрили финансирование разработки проекта.