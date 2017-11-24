Лифтовая горела в жилом доме на Хлобыстова

26 Ноября 2017 года, 13:26

МУРМАНСК/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – Вечером 25 ноября в Мурманске произошло возгорание в жилом доме. Сообщение о пожаре на улице Хлобыстова, 32 поступило в МЧС в 22:24. Как выяснилось, горела лифтовая многоквартирного дома.

«В результате пожара в машинном отделении лифта сгорели стройматериалы, деревянная дверь выхода на кровлю, деревянное окно. Вскрывался металлический люк в машинное отделение. От высокой температуры оплавились пластиковые коммуникации и каналы электропроводок», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На тушение пожара выезжали два пожарно-спасательных подразделения: 12 человек личного состава и четыре единицы техники. В настоящий момент причины пожара уточняются.