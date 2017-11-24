Финский фильм «Заколдованный лес Кайсы» стал победителем фестиваля «Северный характер»

26 Ноября 2017 года, 14:29

МУРМАНСК/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске подвели итоги X международного кинофестиваля «Северный характер». За три дня фестиваля в областном центре прошли общественные показы 53 конкурсных работ, мастер-классы профессиональных режиссеров и продюсеров, творческие встречи, открытый показ в уличном кинотеатре и медиа-форум. Завершающим событием кинофестиваля стала тожественная церемония вручения наград, определения победителей и лауреатов.

Гран-при фестиваля получил фильм финского сценариста и режиссёра Катьи Гаурилофф «Заколдованный лес Кайсы». Фильм повествует о старинной легенде о северном сиянии и культуре саамов-сколтов, уничтоженной в годы второй мировой войны.

В категории «Документальный фильм» победителем стал норвежский фильм «Причина смерти. Лучшей телевизионной программой признана «Начинающий рыбак» (NRK, Норвегия). В номинации «Программа о культуре» победила программа «Джулиет, Джулиет и Джулиет» (French Quarter Film, Швеция).

«Селфи Эллы Марге» (NRK Sápmi, Норвегия) получила приз в номинации «Молодежная программа». Лучшим короткометражным игровым фильмом стала «Стрела» Евгения Никитина из Москвы. В номинации «Документальный фильм дебют» лучшей признана норвежская работа «Кровь океана».

Специальные призы за лучшую режиссерскую, а также операторскую работу присужден фильму «Каренина и Я» (Orto Polare AS, Норвегия), сценаристы – Томмазо Моттола, Гёриль Маусет.