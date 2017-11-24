Многодетным мамам Мурманской области вручили региональные награды

26 Ноября 2017 года, 18:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманске во Дворце Культуры им. С.М. Кирова в рамках областного праздника «С любовью к маме» состоялся театрализованный концерт, посвященный Дню матери. За последние пять лет число многодетных семей в Мурманской области выросло почти вдвое, сегодня их в регионе насчитывается около 6300.

«Самое сложное для молодой семьи – это решение о рождении первого ребенка. В этом вопросе, безусловно, необходима поддержка государства. На рассмотрение в Мурманскую областную Думу внесен законопроект, предусматривающий предоставление ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет молодым мамам, родившим первого ребенка до 26 лет. Мы думаем, что эта мера станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев, и все больше молодых женщин испытают это счастье – впервые стать матерью», – сказал вице-губернатор Роман Дурягин.

По сложившейся в Мурманской области доброй традиции в рамках торжественного концерта были вручены высокие награды за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики.