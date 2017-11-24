Скончался глава комитет по безопасности населения Мурманской области Владимир Воротников

26 Ноября 2017 года, 19:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 ноября/ БИ-ПОРТ – В Санкт-Петербурге скончался председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Воротников. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун.

«Скорбная весть. В Санкт-Петербурге скончался наш коллега - Владимир Михайлович Воротников. Моряк-подводник, контр-адмирал Северного Флота, с 2013 года - председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Достойный человек! Всю жизнь он служил Родине», - написала Ковтун в Твиттере.

Владимир Воротников родился в 1957 году в городе Цивильске Республики Чувашия. В 2004-2013 годах занимал должность командира Гаджиевской базы подводных сил, а в 2013 возглавил комитет.