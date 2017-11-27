Поздравляем с юбилеем Ольгу Шаньгину, директора Мурманского филиала Ростелеком

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра Балет «Щелкунчик» в исполнении солистов Государственного академического Большого театра
Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска Ростелеком реализует объекты недвижимости в центе Мурманска
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

Открылась ретроспектива фильмов Голландский взгляд
 
 
 
 

Курсы валют 25.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,9644
-0,8385
1 USD
Доллар США
58,5318
-0,9286
1 EUR
Евро
69,3309
-0,4875
10 NOK
Норвежских крон
71,9099
0,4869
10 SEK
Шведских крон
70,4829
0,7232
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
4.2 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Рафаэль Кинтана
Рафаэль Кинтана:

Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

 
 
 
 

Выбор редакции

10 марта в Раякоски пройдет ХХI лыжный пробег «Лыжня Дружбы»
24 Ноября 2017, 15:57
10 марта в Раякоски пройдет ХХI лыжный пробег «Лыжня Дружбы»
Мурманская область на 31 месте в рейтинге проблемных в части мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов
24 Ноября 2017, 14:25
Мурманская область на 31 месте в рейтинге проблемных в части мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов
Желающих пользоваться военным мостом в Шонгуе отправили в ФСБ
24 Ноября 2017, 13:36
Желающих пользоваться военным мостом в Шонгуе отправили в ФСБ
На Мурманской ТЭЦ вскрыли капсулу 1977 года
24 Ноября 2017, 13:20
На Мурманской ТЭЦ вскрыли капсулу 1977 года
 
 
 
 

Самое читаемое

Женщина погибла под колёсами автомобиля в Мурманске
26 Ноября 2017, 10:55
Скончался глава комитета по безопасности населения Мурманской области Владимир Воротников
26 Ноября 2017, 19:25
В Варзуге построили фельдшерско-акушерский пункт
26 Ноября 2017, 10:29
Лифтовая горела в жилом доме на Хлобыстова
26 Ноября 2017, 13:26
Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России
26 Ноября 2017, 11:31
Многодетным мамам Мурманской области вручили региональные награды
26 Ноября 2017, 18:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Поздравляем с юбилеем Ольгу Шаньгину, директора Мурманского филиала Ростелеком
 
 
 
 
27 Ноября 2017 года, 09:00

Поздравляем с юбилеем Ольгу Шаньгину, директора Мурманского филиала Ростелеком

1 2Ольга Владимировна Шаньгина родилась 27 ноября 1972 года. В 1992 году окончила Архангельский электротехникум связи по специальности «Автоматическая электрическая связь». В 2000 году, окончив Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, получила специальность «Экономика и управление на предприятии связи». В 2009 году прошла профессиональную подготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Свой трудовой путь Ольга Владимировна начала в 1991 году в Мурманской городской телефонной сети. Работала в ОАО «Севтелеком» в должностях электромеханика электросвязи, инженера электросвязи, менеджера по маркетингу и рекламе. В 2002 году продолжила свою профессиональную деятельность в ЗАО «Колателеком», пройдя путь от менеджера по маркетингу и рекламе до коммерческого директора.

С февраля 2010 года работала в Мурманском филиале ОАО «Северо-Западный Телеком» в должности коммерческого директора, с апреля 2011 года - в должности Заместителя директора филиала - Коммерческого директора ПАО «Ростелеком».

С 4 мая 2016 года Ольга Владимировна Шаньгина успешно трудится в должности Директора Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

За заслуги в развитии и совершенствовании средств и качества услуг электросвязи удостоена звания «Мастер связи».

Коллектив ИА «Би-порт» поздравляет Ольгу Владимировну с юбилеем! Желаем ей дальнейших профессиональных достижений, реализации самых грандиозных проектов, оптимизма, успехов во всех начинаниях. Здоровья, уверенности в себе, счастья и благополучия.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "34390" ["channel"]=> string(22) "/news/item/208357.html" ["comment"]=> string(57) "Присоединяюсь к поздравлениям!" ["date"]=> string(19) "2017-11-27 10:18:21" ["autor"]=> string(17) "Anatoly Glushkov" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://graph.facebook.com/v2.5/1013539162040413/p" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.142" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:72279357" } }
  • Присоединяюсь к поздравлениям!
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта