Поздравляем с юбилеем Ольгу Шаньгину, директора Мурманского филиала Ростелеком

27 Ноября 2017 года, 09:00

Ольга Владимировна Шаньгина родилась 27 ноября 1972 года. В 1992 году окончила Архангельский электротехникум связи по специальности «Автоматическая электрическая связь». В 2000 году, окончив Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, получила специальность «Экономика и управление на предприятии связи». В 2009 году прошла профессиональную подготовку в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Свой трудовой путь Ольга Владимировна начала в 1991 году в Мурманской городской телефонной сети. Работала в ОАО «Севтелеком» в должностях электромеханика электросвязи, инженера электросвязи, менеджера по маркетингу и рекламе. В 2002 году продолжила свою профессиональную деятельность в ЗАО «Колателеком», пройдя путь от менеджера по маркетингу и рекламе до коммерческого директора.

С февраля 2010 года работала в Мурманском филиале ОАО «Северо-Западный Телеком» в должности коммерческого директора, с апреля 2011 года - в должности Заместителя директора филиала - Коммерческого директора ПАО «Ростелеком».

С 4 мая 2016 года Ольга Владимировна Шаньгина успешно трудится в должности Директора Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

За заслуги в развитии и совершенствовании средств и качества услуг электросвязи удостоена звания «Мастер связи».

Коллектив ИА «Би-порт» поздравляет Ольгу Владимировну с юбилеем! Желаем ей дальнейших профессиональных достижений, реализации самых грандиозных проектов, оптимизма, успехов во всех начинаниях. Здоровья, уверенности в себе, счастья и благополучия.