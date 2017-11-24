Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» реализует объекты недвижимости – офисные здания в центе Мурманска

27 Ноября 2017 года, 09:10

Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с электронной торговой площадкой РТС-тендер (далее – ЭТП) проводит аукционный торг – продажу единого комплекса зданий свободного назначения:

1. Часть здания на Ленинградской, 27 (3-х этажное, общая площадь - 1627 кв. м, год постройки - 1964), помещения кабинетного типа под размещение персонала.

2. Часть здания – предприятия связи на Ленина, 82а (4-х этажное, общая площадь - 3094 кв. м, год постройки - 1987), помещения кабинетного типа под размещение персонала.

Комплекс объектов недвижимости расположен на земельном участке площадью 2865 кв. м. На земельный участок оформлено право долгосрочной аренды, включая участок под автостоянку на пер. Культурный.

Помещения представляют собой отремонтированные офисные блоки, оснащённые всем комплексом инженерных систем, необходимых для функционирования современного офиса: системой отопления, водоснабжения, вентиляции, противопожарной системой, компьютерными сетями, оборудованным постом охраны.

В здании по Ленина, 82-а имеется конференц-зал, помещение для организации приема пищи, кухня, комната отдыха, небольшой актовый зал в холле.

В цокольном помещении на Ленинградской, 27 располагается спортивный зал с оборудованными раздевалками.







Подробная информация по телефонам: (8152) 48-57-62, 48-58-34, 48-58-02 в рабочие дни с 08 час. до 16 час.



Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых в аренду и готовых к продаже помещений можно на портале Ростелеком.Недвижимость.