11 человек тушили пожар в дачном посёлке «Андромеда»

27 Ноября 2017 года, 09:31

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Вечером 26 ноября в дачном посёлке «Андромеда» на 28 км автодороги Кола-Лотта произошёл пожар. Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного строения поступила в МЧС в 20:54. Пожару была присвоена категория 1БИС. По предварительной информации в результате происшествия никто не пострадал.

«В результате пожара повреждено подвальное помещение, наружная стена здания, мансарда и кровля», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 11 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются