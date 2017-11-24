В Мурманске возбудили уголовное дело по факту фальсификации голосов собственников

27 Ноября 2017 года, 09:50

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура провела проверка по обращению жильцов дома №42 по улице Героев Рыбачьего. Граждане сообщили о возможных нарушениях при выборе управляющей организации ООО «Мурманское Управление жилищно-сервисным комплексом». Они пояснили, что в общем собрании собственников по выбору новой управляющей организации участия не принимали и листы голосования не подписывали.

«В ходе проведения проверки установлено, что общее собрание собственников помещений проведено с существенными нарушениями требований ЖК РФ», - сообщили в прокуратуре Мурманской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ст. 327 УК РФ).