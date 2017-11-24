Житель Мончегорска заплатил алименты после возбуждения уголовного дела

27 Ноября 2017 года, 10:18

МОНЧЕГОРСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Только уголовное дело смогло побудить жителя Мончегорска оплатить задолженность по алиментам. Мужчина должен был выплачивать алименты в размере 1/4 части всех доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако, в связи неисполнением решения суда, у него скопилась задолженность в размере 347 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства должник был привлечен судебным приставом к административной ответственности. Спустя два месяца мужчину привлекли уже к уголовной ответственности.

Перед рассмотрением уголовного дела в суде мужчина тут же оплатил бывшей супруге на содержание ребенка задолженность в полном объеме.