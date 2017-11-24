Россияне потратили 30 млрд рублей в черную пятницу

27 Ноября 2017 года, 10:44

РОССИЯ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – В пятницу, 24 ноября, в России состоялся день распродаж — черная пятница. В этом году товары со скидками продавались в 3,5 тысячах онлайн-магазинах. В 2016 году их было только 1,5 тысячи.

Впервые с 2013 года к распродажам присоединились и обычные магазины по всей стране, их общее число пока не подсчитано. Об этом «Известиям» рассказал организатор мероприятия, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. До этого стационарный ритейл не понимал, что это такое, и отказывался от участия, отметил он.

Включение стационарных точек в акцию сказалось как на количестве покупателей, так и на общей выручке. Так, в 2017 году товары со скидками купили на сумму 30 млрд рублей, а в 2016 году сумма – лишь 7,5 млрд рублей. Драйвером роста оказался такой сегмент, как одежда, — здесь скидки доходили до 90%, а выручка относительно обычного дня выросла в шесть раз. Скидки на товары бытовой техники и электроники достигали 15%, а выручка по сравнению с обычным днем здесь увеличилась в 3,5 раза. В категории детских товаров оборот возрос в 10 раз за день.

По словам Федорова, потребители не отреагировали на сегмент пищевых продуктов — снижение цен на доставку не привлекло покупателей. Товары были доступны во всех ценовых категориях. Так, со скидками можно было купить квартиру, авиабилет с дорогостоящим перелетом и автомобили. В этом году организаторы уличили в «хитрости» лишь 2,3% магазинов из топ-1000, которые сначала подняли цены перед черной пятницей, а затем предложили покупателям скидки.

Алексей Федоров отметил, что в перспективе день распродаж следует перенести на 4 ноября — День народного единства. По его словам, в Америке черная пятница приурочена ко Дню благодарения. В России необходимо поступить аналогично, чтобы покупателю легче было ассоциировать распродажи с праздником.

Черная пятница — это главная распродажа в США, которая проходит в пятницу после Дня благодарения. В этот день магазины делают скидки до 90% прежде всего для того, чтобы реализовать товары перед рождественским сезоном. В этом году американцы потратили рекордные 5 млрд долларов в черную пятницу.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков