В Мурманске бухгалтер незаконно присвоила более 400 тысяч рублей

27 Ноября 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в незаконном присвоении чужого имущества. Как было установлено, женщина работала в филиале МБУ «Централизованная бухгалтерия» и занималась формированием реестров сотрудников одного из детских образовательных учреждений города для перечисления заработной платы. В указанные реестры обвиняемая включала данные карты своего сына, которой пользовалась сама. Таким образом, она незаконно перечислила ему 437975 рублей бюджетных средств.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Решением суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворён гражданский иск о взыскании с подсудимой всей суммы причинённого ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: DonDay