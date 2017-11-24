В Мурманске бухгалтер незаконно присвоила более 400 тысяч рублей

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в незаконном присвоении чужого имущества. Как было установлено, женщина работала в филиале МБУ «Централизованная бухгалтерия» и занималась формированием реестров сотрудников одного из детских образовательных учреждений города для перечисления заработной платы. В указанные реестры обвиняемая включала данные карты своего сына, которой пользовалась сама. Таким образом, она незаконно перечислила ему 437975 рублей бюджетных средств.
В судебном заседании подсудимая вину признала полностью, сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Решением суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворён гражданский иск о взыскании с подсудимой всей суммы причинённого ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото: DonDay