ИТ Консалтинг автоматизировал комплектацию документов по защите персональных данных в местной администрации Колпино

27 Ноября 2017 года, 11:15

В ходе внедрения проведен экспертный аудит информационных систем, инвентаризация средств защиты информации заказчика. Специалисты ООО «ИТ Консалтинг» (входит в группу «IT Полюс») проинтервьюировали сотрудников администрации, занимающихся обработкой персональных данных, проинспектировали помещения, в которых обрабатывается и хранится персональная информация для оценки соответствия требованиям законодательства.

В результате проекта сформирован комплект организационно-распорядительных документов, регламентирующих защиту персональных данных в местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино. Документы подготовлены при помощи сервиса «АльфаДок», что позволило получить актуальный пакет в сжатые сроки.

Решение на базе программного продукта «АльфаДок» позволяет организовывать и контролировать процесс реализации организационных мер по обеспечению безопасности персональных данных, разрабатывать комплекты организационно-распорядительной документации, которые гарантированно пройдут проверку Роскомнадзора. Благодаря установленной системе, комплекты документов своевременно автоматически обновляются, что существенно экономит финансовые и трудовые ресурсы организации. При этом пользователи системы «АльфаДок» могут через удобный web-интерфейс проводить необходимые периодические корректировки организационно-распорядительной документации, связанные с изменениями в должностных обязанностях и штатной структуре, а также информационной структуре организации. Система «АльфаДок» позволяет вести в электронном виде всю необходимую работу по организации защиты персональных данных.

Заказчик получает постоянную бесплатную консультационную поддержку разработчиков сервиса – экспертов НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» по вопросам защиты информации, в том числе – при прохождении проверок Роскомнадзора, ФСТЭК России и ФСБ России.

Подробнее о решении на странице продукта. Записаться на демонстрацию и задать дополнительные вопросы можно по телефонам (812) 244-71-33 – Санкт-Петербург, (8152) 69-27-02 – Мурманск, и электронной почте info@it-pole.com.

