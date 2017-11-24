Tele2 превращает дождь в интернет

27 Ноября 2017 года, 11:52

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Tele2 запустила первый в мире дождевой генератор бесплатного 4G-интернета. Уникальный прибор появился в Санкт-Петербурге и призван помочь жителям города позитивно взглянуть на пасмурную погоду.

Теперь привычный дождь позволит жителям города слушать любимую музыку, смотреть фильмы и сериалы, читать интересные книги и получать бесплатный контент от партнеров проекта. Например, пережидая непогоду, пользователи могут смотреть на сайте проекта программы познавательного канала National Geographic, снятые при участии таких мировых знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо и Илон Маск.

Для этого Tele2 совместно с командой молодых инженеров разработала первый в мире 4G-генератор, который преобразует дождевой поток в сигнал Wi-Fi. Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину. Миниатюрные электрогенераторы преобразуют кинетическую энергию в электричество. Благодаря этому 4G-роутер Tele2 заряжается и раздает бесплатный «дождевой» Wi-Fi.

Первый «дождевой» 4G-генератор Tele2 установила в арт-кластере «Голицын Лофт» по адресу: Набережная Фонтанки, 20. Оператор планирует расширить сеть бесплатных точек по всему Петербургу в популярных местах, где люди часто спасаются от дождя. Также Tele2 предложит абонентам самим выбрать зоны, в которых «дождевой» интернет нужнее всего. В результате интернет-голосования Tele2 установит еще несколько уникальных генераторов в парках, дворах и на улицах города.

«Мы верим, что такой креативный проект вдохновит людей и покажет, что дождь вовсе не повод грустить. Мы поможем людям не скучать и даже в плохую погоду заряжаться позитивом. Tele2 действует по другим правилам и делает, казалось бы, невозможное – раздает бесплатный Wi-Fi с помощью дождя. Мы запустили такой проект первыми, но, возможно, уже завтра кто-то другой установит дождевые грелки, зарядки или даже кофе-машины. В итоге дождь станет частью позитивного образа города. Если смотреть на мир под другим углом, можно всегда придумать, как изменить жизнь к лучшему», – рассказала Инна Походня, директор по маркетингу Tele2.

Все подробности проекта – на сайте заряжендождем.рф.