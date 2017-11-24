Оперативники вновь пришли в правительство Мурманской области

27 Ноября 2017 года, 12:07

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – В здание правительства Мурманской области вновь работают представители силовых ведомств. Об этом «Би-порту» сообщили сразу два источника, знакомых с сиутацией. Обыски идут ещё по четырём адресам в Мурманске.

«Проводятся дополнительные следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в последний раз оперативно-следственные мероприятия, которые прошли в областной администрации, подведомственных учреждениях и коммерческих фирмах, привели к задержанию Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского, которых обвиняют в мошенничестве. В последующем почти сразу после добровольного увольнения был задержан и помещён в СИЗО теперь уже бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко.