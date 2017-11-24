Участвуйте в конкурсе для пользователей регионального портала госуслуг «Электронные услуги – 2017»

27 Ноября 2017 года, 13:00

С 7 ноября по 19 декабря 2017 года региональный портал электронных услуг 51gosuslugi.ru приглашает жителей Мурманской области принять участие в конкурсе «Электронные услуги – 2017». Среди участников будут разыграны 20 сертификатов на сумму 3 000 рублей на покупки в магазине бытовой техники и главный приз – сертификат на 10 000 рублей. Победители будут определены 20 декабря случайным образом.

Для участия в конкурсе необходимо:

Войти на региональный портал электронных услуг Мурманской области 51gosuslugi.ru, используя учётную запись ЕСИА, то есть логин и пароль официального интернет-портала государственных услуг gosuslugi.ru (а при её отсутствии – зарегистрироваться); Выбрать услугу «Участие в конкурсе «Электронные услуги – 2017»; Подать заявку на участие в конкурсе в электронной форме.

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ, достигшие возраста 14 лет. Конкурс проводится при поддержке ПАО «Ростелеком» и Комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области. Полная информация о конкурсе размещена на портале региональных услуг 51gosuslugi.ru.

Региональный портал электронных услуг 51gosuslugi.ru делает госуслуги ещё доступнее для граждан Мурманской области. Записать ребёнка в детский сад, узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ, записаться на прием в МФЦ, подать заявление на получение субсидии, встать на учёт в центре занятости, записаться на приём к врачу – все государственные услуги Мурманской области на одном сайте.

Госуслуги: проще, чем кажется.