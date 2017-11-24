80-летие Мурманской области «обрастает» программой мероприятий

27 Ноября 2017 года, 13:06

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня образования Мурманской области. Юбилей состоится 28 мая.

«До важной даты осталось меньше, чем полгода. Календарь мероприятий к 80-летию Мурманской области должен быть интересным, он коснется каждого жителя нашего края», – сказала губернатор Марина Ковтун, открывая заседание.

С 5 по 16 июня было проведено голосование, в котором приняли участие 1262 человека. В результате была выбрана праздничная символика юбилея – логотип и слоган. Символика будет размещаться на сувенирной продукции и баннерах, использоваться в праздничном оформлении.

Представленные на голосование варианты были отобраны из более чем 200 предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы. В качестве праздничной символики будут использоваться логотип и три варианта слогана, набравшие наибольшее количество голосов.

Среди логотипов лидером стал первый, представленный на сайте. Больше всего голосов набрали слоганы «Мурманская область. Дыхание Арктики – тепло жизни» (670), «Мурманская область. Сильный духом заполярный край (236) и «Мурманская область. Героическое прошлое, надежное будущее» (224).

Председатель регионального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов представил проект программы празднования юбилея. В него вошло более 60 культурно-просветительских, торжественных и спортивных мероприятий, в реализации которых будут задействованы областные учреждения культуры и образования, региональные объединения творческих союзов, региональные советы ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, ряд промышленных предприятий области.