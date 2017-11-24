Права инвалидов обсудят на конференции в Мурманске

27 Ноября 2017 года, 13:15

МУРМАНСК/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ - В Мурманске 28 ноября состоится III региональная конференция «Равенство возможностей» в рамках Международного дня инвалида, который отмечается 3 декабря. Участники конференции рассмотрят вопросы защиты прав инвалидов на территории муниципальных образований Мурманской области.

Ожидается, что в работе примут участие около 100 человек. Среди них люди с ограниченными возможностями, но и в том числе депутаты областной думы, представители региональных исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, а также уполномоченный по правам человека в Мурманской области.