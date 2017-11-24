Заседание Госкомиссии по развитию Арктики пройдёт в Санкт-Петербурге 5 декабря

27 Ноября 2017 года, 13:47

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 27 ноября/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики состоится 5 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Госкомиссии. Заседание состоится в рамках «VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Участники заседания обсудят ход реализации в 2017 году государственной политики РФ в Арктике, а также формирование в регионе системы обращения с отходами. Кроме того, будут затронуты вопросы государственной политики в области научных исследований. Развитие инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли также станет одной из тем для обсуждения.

Ожидается, что с докладами выступят представители Минэкономразвития, Минприроды, Минобрнауки и ПАО «ГМК «Норильский никель».